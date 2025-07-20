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    «Торпедо» уступило «Челябинску», «Нефтехимик» и «Сокол» поделили очки

    «Торпедо» — «Челябинск»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче первого тура РПЛ «Торпедо» проиграло «Челябинску» со счетом 2:3.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    В составе победителей голы на счету Рамазана Гаджимурадова и Александра Жирова (дважды). За хозяев забили Гулжигит Алыкулов и Глеб Шевченко.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Челябинск 2:3
    Голы: 1:0 Alykulov G. (16'), 1:1 Рамазан Гаджимурадов (34'), 1:2 Александр Жиров (39'), 1:3 Александр Жиров (77'), 2:3 Глеб Шевченко (82') Торпедо: Михаил Волков, Боян Роганович, Сергей Бородин, Глеб Шевченко, Андрей Костин (Александр Юшин, 46'), Александр Иваньков, Марио Чурич, Владимир Москвичёв (Даниил Шамкин, 69'), Alykulov G. (Артур Галоян, 56'), Ираклий Манелов (Руслан Байтуков, 79'), Александр Чупаев (Руслан Червяков, 56') Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Gapechkin A., Алан Чочиев, Владислав Левин, Денис Самойлов, Константин Кертанов (Palkin V., 70'), Данила Емельянов (Eza W., 64'), Рамазан Гаджимурадов (Александр Носов, 69'), Tuseev I., Urvantsev M. (Komissarov T., 64')

    В параллельной игре «Нефтехимик» и «Сокол» сыграли вничью.

    Команды из Нижнекамска и Саратова так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Нефтехимик — Сокол 0:0
    Голы: 0:1 Иван Комаров (22'), 1:1 Матео Кассьерра (67') Нефтехимик: Александр Кахидзе, Эдуард Валиахметов (Даниэль Мишкич, 77'), Николай Толстопятов, Марат Ситдиков, Алексей Никитин, Артём Голубев, Kantaria G., Данила Сухомлинов (Давид Кокоев, 64'), Константин Шильцов, Ражаб Магомедов (Артём Котик, 64'), Moiseev K. Сокол: Михаил Левашов, Владимир Ковачевич, Никита Печенкин, Александр Мухин (Антон Синяк, 71'), Иван Чуриков, Руслан Дауров (Владислав Лазарев, 60'), Роман Ермолин, Вадим Шпитальный (Bakharev G., 85'), Gloydman N., Shaykhtdinov D. (Аллон Бутаев, 70'), Kireenko P. (Сергей Грибов, 60') Предупреждение: Николай Толстопятов (29')

    Таким образом, у «Челябинска» теперь три очка, у «Сокола» и «Нефтехимика» по одному, а у «Торпедо» нет зачетных баллов.

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