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    Эдуард Сперцян («Краснодар»)«Пари НН» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:02
    • «Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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    Шикунов поделился мыслями перед матчем РПЛ «Зенит» — «Ростов»

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    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о шансах «Ростова» в предстоящем матче 1-го тура РПЛ против «Зенита».

    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»
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    Джонатан Альба — главный тренер «Ростова»

    «Ростову будет очень тяжело в матче с "Зенитом" — клуб отдал всех лидеров. Нужно время, чтобы построить новую команду, тем более с молодёжью. Раньше было время: клуб-середняк и молодые росли вокруг лидеров.

    К сожалению, они ушли, а к счастью для лидеров, они попали в большие клубы. Но от этого никуда не денешься — так строится весь футбольный мир», — сказал Шикунов Чемпионату.

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    • Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится сегодня, 20-го июля в 18:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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