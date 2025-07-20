Шикунов поделился мыслями перед матчем РПЛ «Зенит» — «Ростов»

Бывший спортивный директорвысказался о шансахв предстоящем матче 1-го тура РПЛ против

«Ростову будет очень тяжело в матче с "Зенитом" — клуб отдал всех лидеров. Нужно время, чтобы построить новую команду, тем более с молодёжью. Раньше было время: клуб-середняк и молодые росли вокруг лидеров.

К сожалению, они ушли, а к счастью для лидеров, они попали в большие клубы. Но от этого никуда не денешься — так строится весь футбольный мир», — сказал Шикунов Чемпионату.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится сегодня, 20-го июля в 18:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.