20 июля в Нижнем Новгородесыграет св матче стартового тура нового сезона РПЛ. Начало в 15:30 мск.

Хозяева в прошлом сезоне довели дело до плей-офф за выживание, так что сезон был неудачным. В межсезонье клуб провел 3 поединка с соперниками из ФНЛ, и в двух из них одержал победу.

«Краснодар» подошел к новому сезону в статусе фаворита. «Быки» опередили «Зенит» на один пункт. В начале этого сезона гости боролись за Суперкубок с московским ЦСКА, но уступили 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 6.75 на победу «Пари НН», 4.50 на ничью и 1.48 на победу «Краснодара».

Эксперты LiveSport пророчат гостям удачный старт. Ставки на матч доступны в прогнозе.

ИИ ставит на минимальную победу «Краснодара».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

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