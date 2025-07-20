Хозяева в прошлом сезоне довели дело до плей-офф за выживание, так что сезон был неудачным. В межсезонье клуб провел 3 поединка с соперниками из ФНЛ, и в двух из них одержал победу.
«Краснодар» подошел к новому сезону в статусе фаворита. «Быки» опередили «Зенит» на один пункт. В начале этого сезона гости боролись за Суперкубок с московским ЦСКА, но уступили 0:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 6.75 на победу «Пари НН», 4.50 на ничью и 1.48 на победу «Краснодара».
- Эксперты LiveSport пророчат гостям удачный старт. Ставки на матч доступны в прогнозе.
- ИИ ставит на минимальную победу «Краснодара».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.
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