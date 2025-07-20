1-й таймПари НН — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян («Краснодар»)«Пари НН» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Пари НН» — «Краснодар»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Нижний Новгород Краснодар Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    20 июля в Нижнем Новгороде «Пари НН» сыграет с «Краснодаром» в матче стартового тура нового сезона РПЛ. Начало в 15:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Хозяева в прошлом сезоне довели дело до плей-офф за выживание, так что сезон был неудачным. В межсезонье клуб провел 3 поединка с соперниками из ФНЛ, и в двух из них одержал победу.

    «Краснодар» подошел к новому сезону в статусе фаворита. «Быки» опередили «Зенит» на один пункт. В начале этого сезона гости боролись за Суперкубок с московским ЦСКА, но уступили 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 6.75 на победу «Пари НН», 4.50 на ничью и 1.48 на победу «Краснодара».

    • Эксперты LiveSport пророчат гостям удачный старт. Ставки на матч доступны в прогнозе.

    • ИИ ставит на минимальную победу «Краснодара».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» начнут новый сезон с убедительной победы?
  • «Пари НН» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Сине-бело-голубые» не оставят шансов сопернику?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Ахмат» и «Рубин» определить сильнейшего?
  • «Ахмат» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — Гробиня
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осака — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Харри
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Галан
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры