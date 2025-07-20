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    Пари НН — Краснодар: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.35

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Краснодар»
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    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
    «Пари НН» встретится с «Краснодаром» в 1-м туре российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 20 июля и начнется в 15:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Июля 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 15:30 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Пари НН»

    Перед стартом РПЛ: У нижегородцев особенная история. В прошедшем сезоне команда заняла 13-е место в таблице РПЛ и попала в стыковые матчи, где сыграла против «Сочи».

    По итогам противостояния южане оказались сильнее и вернулись в высший дивизион. Несмотря на это, «Пари НН» также сыграет в РПЛ по неспортивным причинам.

    Пари НН — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке нижегородцы проиграли челнинскому КАМАЗу со счетом 1:3, а до этого «Пари НН» все-таки обыграл «Сочи» (1:0), но только в рамках контрольного матча.

    В последних 5-и встречах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Пари НН» забил 8 голов и 7 раз пропустил.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: Нижегородцам дан шанс исправить ситуацию и сохранить прописку в РПЛ, но в 1-м туре чуда ждать не приходится, ведь команда встретится с действующим чемпионом «Краснодаром».

    В последних 3-х очных встречах «Пари НН» однажды даже победила «быков» со счетом 2:1. В остальных встречах нижегородцы даже не смогли забить ни одного гола.

    «Краснодар»

    Перед стартом РПЛ: Действующий чемпион России начинает новый путь в РПЛ. В 1-м туре «Краснодар» в гостях сыграет против «Пари НН», который далеко не лучшим образом выступил в прошлом сезоне.

    В прошедшем сезоне «быки» выиграли борьбу у «Зенита» в таблице РПЛ, набрав на 1 балл больше. «Краснодар» попытается защитить свой титул уже в 2026-м году.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла ЦСКА со счетом 0:1 в матче за Суперкубок России, пропустив решающий гол на 48-й минуте. До этого «Краснодар» обыграл «Ростов» (4:2) в товарищеском матче.

    В последних 5-и встречах «быки» 4 раза победили и однажды проиграли. За этот отрезок команда забила 13 голов при 5-и пропущенных.

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    Состояние команды: Многие эксперты считают, что предстоящий сезон для «Краснодара» будет очень сложным, ведь защищать титул чемпиона сложнее. В первом матче против «Пари НН» у «быков» будет отличный шанс набрать очки.

    «Краснодару» удалось сохранить костяк команды. В атаке будут зажигать Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, которые наверняка повлияют на результат предстоящего поединка.

    Статистика для ставок

    • В последних 8-и встречах на своем поле «Пари НН» проиграл только 2 раза

    • В последних 5-и матчах «Краснодар» выиграл 4 раза

    • В последних 5-и очных встречах «Краснодар» 4 раза обыгрывал «Пари НН»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.55, победа «Пари НН» — 6.30, ничья — за 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» начнет новый сезон с убедительной победы.

    Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.35.

    Прогноз: В 1-м тайме результативной игры ждать не стоит. Команды наверняка будут аккуратничать.

    Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пари НН — Краснодар?

    Матч Пари НН — Краснодар состоится 20 июля 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пари НН — Краснодар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Краснодара» с форой (-1.5)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пари НН — Краснодар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Краснодара» с форой (-1.5).» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН — Краснодар?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пари НН — Краснодар?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.55, победа «Пари НН» — 6.30, ничья — за 4.40.

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    Пари НН — Краснодар: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 20.07.202515:30. «Быки» начнут новый сезон с убительной победы?
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