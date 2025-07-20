Пари НН — Краснодар: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.35

«Пари НН» встретится с «Краснодаром» в 1-м туре российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 20 июля и начнется в 15:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Перед стартом РПЛ: У нижегородцев особенная история. В прошедшем сезоне команда заняла 13-е место в таблице РПЛ и попала в стыковые матчи, где сыграла против «Сочи».

По итогам противостояния южане оказались сильнее и вернулись в высший дивизион. Несмотря на это, «Пари НН» также сыграет в РПЛ по неспортивным причинам.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке нижегородцы проиграли челнинскому КАМАЗу со счетом 1:3, а до этого «Пари НН» все-таки обыграл «Сочи» (1:0), но только в рамках контрольного матча.

В последних 5-и встречах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Пари НН» забил 8 голов и 7 раз пропустил.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: Нижегородцам дан шанс исправить ситуацию и сохранить прописку в РПЛ, но в 1-м туре чуда ждать не приходится, ведь команда встретится с действующим чемпионом «Краснодаром».

В последних 3-х очных встречах «Пари НН» однажды даже победила «быков» со счетом 2:1. В остальных встречах нижегородцы даже не смогли забить ни одного гола.

«Краснодар»

Перед стартом РПЛ: Действующий чемпион России начинает новый путь в РПЛ. В 1-м туре «Краснодар» в гостях сыграет против «Пари НН», который далеко не лучшим образом выступил в прошлом сезоне.

В прошедшем сезоне «быки» выиграли борьбу у «Зенита» в таблице РПЛ, набрав на 1 балл больше. «Краснодар» попытается защитить свой титул уже в 2026-м году.

Последние матчи: В прошлом поединке команда проиграла ЦСКА со счетом 0:1 в матче за Суперкубок России, пропустив решающий гол на 48-й минуте. До этого «Краснодар» обыграл «Ростов» (4:2) в товарищеском матче.

В последних 5-и встречах «быки» 4 раза победили и однажды проиграли. За этот отрезок команда забила 13 голов при 5-и пропущенных.

Состояние команды: Многие эксперты считают, что предстоящий сезон для «Краснодара» будет очень сложным, ведь защищать титул чемпиона сложнее. В первом матче против «Пари НН» у «быков» будет отличный шанс набрать очки.

«Краснодару» удалось сохранить костяк команды. В атаке будут зажигать Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, которые наверняка повлияют на результат предстоящего поединка.

Статистика для ставок

В последних 8-и встречах на своем поле «Пари НН» проиграл только 2 раза

В последних 5-и матчах «Краснодар» выиграл 4 раза

В последних 5-и очных встречах «Краснодар» 4 раза обыгрывал «Пари НН»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.55, победа «Пари НН» — 6.30, ничья — за 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.15 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» начнет новый сезон с убедительной победы.

Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.35.

Прогноз: В 1-м тайме результативной игры ждать не стоит. Команды наверняка будут аккуратничать.

Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 2.20.