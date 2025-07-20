Мостовой: Вроде бы победили, но концовка матча получилась тревожной

Полузащитниквысказался о победе своей команды в матче 1-го тура РПЛ против(2:1).

«Какие эмоции преобладали по ходу первого матча сезона? Не скажу, что положительные. В первом тайме мы анализировали игру, думали, что делать, если выйдем на поле. Когда выходили с Сашей Соболевым, тоже обсуждали это и решили, что нужно завести всех. Думаю, у нас получилось. Эмоции такие… Странные. Вроде бы победили, перехватили инициативу, включили характер, но концовка матча получилась тревожной, неприятной. Поэтому двоякие ощущения.

Была ли какая-либо специфическая установка от тренерского штаба для нас с Соболевым? Нет, но в такой ситуации объяснять ничего не нужно, тем более мы вышли на бровку, когда счёт был ещё 0:1, — пока мы стояли, ребята забили. Ничего менять не надо было, потому что счёт стал 1:1, мы дома должны побеждать любую команду. Установка была — играть агрессивно, не бояться, рисковать, идти в атаку, забить гол.

После того как я вышел на поле, изрядно начал получать по ногам? Я бы не сказал — просто я рисковал, шёл в дриблинг, поэтому фолы и были. Но я об этом даже не думал. Хорошо, если смог заработать какие-то опасные штрафные. Ничего страшного», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Напомним, что полузащитник забил победный гол в матче против «Ростова» на 79-й минуте. В следующем матче «Зенит» сыграет против «Рубина» 27-го июля.