ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянНа развилке. Куда Сперцян уходит из «Краснодара» — в «ПСЖ» или Ла Лигу?
  • 22:37
    • «Рубин» всухую обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
  • 20:07
    • «Зенит» выиграл у «Ростова» в матче РПЛ
  • 17:25
    • «Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Мостовой: Вроде бы победили, но концовка матча получилась тревожной

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Ростов
    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

    Андрей Мостовой — полузащитник «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Мостовой — полузащитник «Зенита»

    «Какие эмоции преобладали по ходу первого матча сезона? Не скажу, что положительные. В первом тайме мы анализировали игру, думали, что делать, если выйдем на поле. Когда выходили с Сашей Соболевым, тоже обсуждали это и решили, что нужно завести всех. Думаю, у нас получилось. Эмоции такие… Странные. Вроде бы победили, перехватили инициативу, включили характер, но концовка матча получилась тревожной, неприятной. Поэтому двоякие ощущения.

    Была ли какая-либо специфическая установка от тренерского штаба для нас с Соболевым? Нет, но в такой ситуации объяснять ничего не нужно, тем более мы вышли на бровку, когда счёт был ещё 0:1, — пока мы стояли, ребята забили. Ничего менять не надо было, потому что счёт стал 1:1, мы дома должны побеждать любую команду. Установка была — играть агрессивно, не бояться, рисковать, идти в атаку, забить гол.

  • «Зенит» — «Ростов» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
  • «Зенит» обыграл «Ростов» в 1-м туре РПЛ
  • Сегодня

    • После того как я вышел на поле, изрядно начал получать по ногам? Я бы не сказал — просто я рисковал, шёл в дриблинг, поэтому фолы и были. Но я об этом даже не думал. Хорошо, если смог заработать какие-то опасные штрафные. Ничего страшного», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

    Напомним, что полузащитник забил победный гол в матче против «Ростова» на 79-й минуте. В следующем матче «Зенит» сыграет против «Рубина» 27-го июля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА выдаст мощный старт в первом туре РПЛ?
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли Мпетши-Перрикар пройти первый круг в Вашингтоне?
  • Мпетши-Перрикар — Вукич. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Бруксби продлит серию поражений Нисиоки?
  • Нисиока — Бруксби. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 21 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нисиока — Бруксби
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Потапова — Мбоко
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Дайнава
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Родина — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — Гробиня
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры