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    «Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

    «Пари НН» — «Краснодар»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Краснодар» одержал уверенную победу над «Пари НН» (3:0) в матче 1-го тура российской Премьер-лиги.

    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
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    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»

    В 1-м тайме «быки» забили 1 гол. В составе гостей отличился Диего Коста на 40-й минуте.

    Во 2-м отрезке на 65-й минуте защитник «Пари НН» Виктор Александров забил гол в свои ворота. Спустя всего 3 минуты Эдуард Сперцян сделал счет разгромным — 3:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Краснодар 0:3
    Голы: 0:1 Белайди Пуси (47'), 0:2 Виктор Александров (65'), 0:3 Эдуард Сперцян (68') Пари НН: Александр Саплинов, Иван Енин, Илья Рубцов (Chikanchi M., 35'), Gaydash M., Kiselev G., Tarasov N., Zhilmostnykh D. (Bugriev S., 30'), Ignatiev M., Chursin K., Sadov D., Nazarenko E. (Tlekhugov M., 46') Краснодар: Даниил Фролкин, Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Равиль Нетфуллин, Илья Гапонов, Антон Ковалев, Ильнур Альшин, Бутта Магомедов, Белайди Пуси, Георгий Гонгадзе, Simonov K. Предупреждение: Tarasov N. (19')

    В следующем матче «Краснодар» сыграет против «Локомотива» 26-го июля, а «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов» 25-го числа.

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