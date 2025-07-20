Канчельскис: «Краснодар» еще не топ-клуб, чтобы так долго конкурировать с «Зенитом»

Бывший полузащитникобъяснил, почемустанет чемпионом по итогам нового сезона РПЛ.

«Футболисты "Зенита" гораздо выше классом, чем футболисты конкурентов. Это определяющий фактор, из-за которого "Зенит" в этом сезоне станет чемпионом.

"Краснодар" еще не топ-клуб, чтобы так долго конкурировать с "Зенитом". Вот когда он станет чемпионом во второй раз, тогда и будет топ-клубом, а пока он не топ-клуб», — сказал Канчельскис «Евро-Футбол. Ру».

В 1-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. «Краснодар» одержал победу над «Пари НН» (3:0).