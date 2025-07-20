ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянНа развилке. Куда Сперцян уходит из «Краснодара» — в «ПСЖ» или Ла Лигу?
  • 22:37
    • «Рубин» всухую обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
  • 20:07
    • «Зенит» выиграл у «Ростова» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Канчельскис: «Краснодар» еще не топ-клуб, чтобы так долго конкурировать с «Зенитом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Краснодар
    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил, почему «Зенит» станет чемпионом по итогам нового сезона РПЛ.

    Андрей Канчельскис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Канчельскис

    «Футболисты "Зенита" гораздо выше классом, чем футболисты конкурентов. Это определяющий фактор, из-за которого "Зенит" в этом сезоне станет чемпионом.

    "Краснодар" еще не топ-клуб, чтобы так долго конкурировать с "Зенитом". Вот когда он станет чемпионом во второй раз, тогда и будет топ-клубом, а пока он не топ-клуб», — сказал Канчельскис «Евро-Футбол. Ру».

  • Готовь сани летом. Семь самых громких трансферов РПЛ межсезонья
  • «Зенит» усиливается легионерами, а у москвичей — спрос на россиян
  • 18/07/2025

    • В 1-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. «Краснодар» одержал победу над «Пари НН» (3:0).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА выдаст мощный старт в первом туре РПЛ?
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли Мпетши-Перрикар пройти первый круг в Вашингтоне?
  • Мпетши-Перрикар — Вукич. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Бруксби продлит серию поражений Нисиоки?
  • Нисиока — Бруксби. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нисиока — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Родина — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Потапова — Мбоко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Дайнава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — Гробиня
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры