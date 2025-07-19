Поведение тер Штегена после отпуска вызвало вопросы в «Барселоне»

Марк-Андре тер Штеген Фото: globallookpress.com
Издание также отмечает, что поведение тер Штегена после возвращения из отпуска вызвало вопросы внутри команды. По информации источника, вратарь в последние дни стал раздражительным, жалуется на всё и ведёт себя необычно.
Предполагается, что такое состояние может быть связано с недавним разговором с главным тренером Ханси Фликом, в ходе которого игроку якобы сообщили, что он больше не является первым номером в команде.
Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2024/25 он провел 9 матчей во всех турнирах, пропустив 11 голов и оформив один «сухой» матч.