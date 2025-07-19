Поведение тер Штегена после отпуска вызвало вопросы в «Барселоне»

Голкипердо 24 июля должен определиться, согласится ли он на операцию на спине, сообщает AS. Болезненные ощущения мешают 33-летнему вратарю полноценно тренироваться, и руководство клуба настаивает на хирургическом вмешательстве. Однако сам футболист пока не готов к этому шагу и попросил немного времени, чтобы прислушаться к собственному состоянию.

Издание также отмечает, что поведение тер Штегена после возвращения из отпуска вызвало вопросы внутри команды. По информации источника, вратарь в последние дни стал раздражительным, жалуется на всё и ведёт себя необычно.

Предполагается, что такое состояние может быть связано с недавним разговором с главным тренером Ханси Фликом, в ходе которого игроку якобы сообщили, что он больше не является первым номером в команде.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2024/25 он провел 9 матчей во всех турнирах, пропустив 11 голов и оформив один «сухой» матч.