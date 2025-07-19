ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеЭкитике — в «Ньюкасл», Исак — в «Ливерпуль» и еще пять вариантов самого жаркого трансферного противостояния лета
  • 09:20
    • Стало известно, когда Тюкавин может возобновить тренировки
  • 08:29
    • Сперцян согласился на переход в «Жирону»
    Все новости спорта

    Поведение тер Штегена после отпуска вызвало вопросы в «Барселоне»

    Футбол Футбол Испании Барселона
    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген до 24 июля должен определиться, согласится ли он на операцию на спине, сообщает AS. Болезненные ощущения мешают 33-летнему вратарю полноценно тренироваться, и руководство клуба настаивает на хирургическом вмешательстве. Однако сам футболист пока не готов к этому шагу и попросил немного времени, чтобы прислушаться к собственному состоянию.

    Марк-Андре тер Штеген
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марк-Андре тер Штеген

    Издание также отмечает, что поведение тер Штегена после возвращения из отпуска вызвало вопросы внутри команды. По информации источника, вратарь в последние дни стал раздражительным, жалуется на всё и ведёт себя необычно.

    Предполагается, что такое состояние может быть связано с недавним разговором с главным тренером Ханси Фликом, в ходе которого игроку якобы сообщили, что он больше не является первым номером в команде.

    Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В сезоне-2024/25 он провел 9 матчей во всех турнирах, пропустив 11 голов и оформив один «сухой» матч.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красно-белые» начнут сезон с уверенной победы?
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Стартует ли «Локомотив» с победы?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Начнет ли «Акрон» новый сезон с победы в РПЛ?
  • «Акрон» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 19 июля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Акрон — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Порье — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пакьяо — Барриос
  • Бои
  • Завтра в 06:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры