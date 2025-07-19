Ковтун — о Карпине: Болельщики «Динамо» должны запастись терпением

Экс-защитник «Динамо» и сборной Россиипрокомментировал ничью бело-голубых в первом туре РПЛ против «Балтики» (1:1).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Валерий Карпин Фото: fcdynamo.ru

«К "Динамо" и Карпину приковано очень пристальное внимание. С 1-го тура и до конца сезона будет так. Когда Валерий Георгиевич работал в "Ростове", у него была крепкая и мобильная команда, которая давала бой соперникам. В "Динамо", конечно, другой уровень футболистов, более серьёзные требования, ожидания.

Наверняка руководителям и болельщикам хотелось победы сразу в 1-м туре, но придётся подождать. В любом случае пока делать выводы о перспективах "Динамо" не стоит, но у Карпина ещё много работы», — сказал Ковтун «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Карпин возглавил «Динамо» в летнее межсезонье. Матч против «Балтики» стал для него первым официальным для него.