Ковтун — о Карпине: Болельщики «Динамо» должны запастись терпением

Валерий Карпин Фото: fcdynamo.ru
«К "Динамо" и Карпину приковано очень пристальное внимание. С 1-го тура и до конца сезона будет так. Когда Валерий Георгиевич работал в "Ростове", у него была крепкая и мобильная команда, которая давала бой соперникам. В "Динамо", конечно, другой уровень футболистов, более серьёзные требования, ожидания.
Наверняка руководителям и болельщикам хотелось победы сразу в 1-м туре, но придётся подождать. В любом случае пока делать выводы о перспективах "Динамо" не стоит, но у Карпина ещё много работы», — сказал Ковтун «Чемпионату».
Карпин возглавил «Динамо» в летнее межсезонье. Матч против «Балтики» стал для него первым официальным для него.