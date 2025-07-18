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    Валерий Карпин и Хорхе Карраскаль«Динамо» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
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    Вальехо: Роналду лидер на поле и вне его

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    Бывший защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо высказался об игре в одной команде с Криштиану Роналду.

    Хесус Вальехо
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    Хесус Вальехо

    «Уход Криштиану был тяжёлым испытанием, ведь он много забивал. Появилась пустота, на заполнение которой потребовалось время. Он был лидером не только на поле, но и за его пределами. Я пытался перенять некоторые его привычки.

    Он приходил в раздевалку заранее, однако перед тренировкой не выполнял много физических упражнений. Потом, дома, Роналду делал больше силовых упражнений, но при этом отдавал приоритет тренировкам на поле. Криштиану знал, когда нужно выкладываться, а когда — нет. В этом смысле он был очень профессионален», — цитирует Вальехо The Athletic.

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