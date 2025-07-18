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    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
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    Талалаев: Главная задача Балтики — остаться в Премьер-Лиге

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    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обозначил задачи команды на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Мы разумные люди и ставим целью попасть в десятку и смотреть выше, но все понимают, что главная задача Балтики — остаться в Премьер-Лиге. Из года в год нужно ставить задачу набирать как можно больше очков и за три сезона стать уверенными членами РПЛ, которые могут претендовать на что-то серьезное», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

    В прошлом сезоне «Балтика» уверенно заняла первое место в Первой лиге и вернулась в РПЛ спустя год отсутствия. В первом туре команда сыграет против московского «Динамо».

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