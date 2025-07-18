Талалаев: Главная задача Балтики — остаться в Премьер-Лиге

Главный тренеробозначил задачи команды на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Мы разумные люди и ставим целью попасть в десятку и смотреть выше, но все понимают, что главная задача Балтики — остаться в Премьер-Лиге. Из года в год нужно ставить задачу набирать как можно больше очков и за три сезона стать уверенными членами РПЛ, которые могут претендовать на что-то серьезное», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Балтика» уверенно заняла первое место в Первой лиге и вернулась в РПЛ спустя год отсутствия. В первом туре команда сыграет против московского «Динамо».