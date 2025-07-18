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    Семшов: Сейчас ЦСКА не хватает топового форварда

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    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о проблемах в составе ЦСКА перед началом нового сезона.

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    Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА

    «Я уже говорил про нападение. Но весной Гуарирапа, Койта, Мусаев и Глебов этот тезис опровергли, сыграли очень хорошо. Николич их менял "двойками", освежал. Но сейчас армейцам всё равно не хватает топового форварда. Такого, как Кордоба, Кассьерра, может быть.

    Если будет топовый нападающий, будет легче. А защита с Мойзесом, Дивеевым и Рошей у них и так самая сильная в чемпионате. Весной они показали, как могут бороться и вырывать победы. Для чемпионства это важно», — приводит слова Семшова «Комсомольская правда».

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