Семак: Вендел будет наказан

Наставниксказал, что сине-бело-голубые накажут хавбека команды

27-летний футболист вернулся в расположение «Зенита» 16 июля — за четыре дня до первого матча сине-бело-голубых в РПЛ.

«Вендел — прекрасный, очень талантливый игрок, но есть минусы. Например, его отсутствие. Он будет наказан. Думаю, меру наказания объявит руководство. Мы отталкиваемся от игровой модели и его желания.

На сегодняшний день он игрок команды. Он занимается поиском вариантов, которые его устроят. Если не найдет, то, естественно, останется игроком "Зенита", — цитирует Семака "РИА Новости".

В первом туре чемпионата России-2025/26 "Зенит" сыграет с "Ростовом".