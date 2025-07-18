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    Семак: Вендел будет наказан

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак сказал, что сине-бело-голубые накажут хавбека команды Вендела.

    Вендел
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    Вендел

    27-летний футболист вернулся в расположение «Зенита» 16 июля — за четыре дня до первого матча сине-бело-голубых в РПЛ.

    «Вендел — прекрасный, очень талантливый игрок, но есть минусы. Например, его отсутствие. Он будет наказан. Думаю, меру наказания объявит руководство. Мы отталкиваемся от игровой модели и его желания.

    На сегодняшний день он игрок команды. Он занимается поиском вариантов, которые его устроят. Если не найдет, то, естественно, останется игроком "Зенита", — цитирует Семака "РИА Новости".

    В первом туре чемпионата России-2025/26 "Зенит" сыграет с "Ростовом".

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