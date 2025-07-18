Челестини: Начинать работу с завоевания титула — нечто особенное

Наставник ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги игры армейцев в матче за Суперкубок России с «Краснодаром». Красно-синие победили со счетом 1:0.

«Признаться, для меня было не совсем обычно начинать сезон сразу с матча за трофей. Раньше в моей карьере первой игрой нового сезона был стартовый тур чемпионата. В Швейцарии, скажем, Суперкубок не разыгрывается. Но во многих странах он существует, например, в Испании, где я выступал. Во время игровой карьеры мне так и не довелось принять участие в таком матче. "Хетафе", когда я там играл, был близок к этому, поскольку два года подряд выходил в финал Кубка Испании, но оба раза уступал.

Начинать работу с завоевания титула — нечто особенное. Непередаваемые ощущения, и я хочу поздравить всех болельщиков ЦСКА с этой победой. Вы знаете, что у нас было очень короткое межсезонье, мы готовились две с половиной недели. Рад тому, как футболисты восприняли наши идеи, как работали эти дни. Первой проверкой стал такой серьезный матч, и мы победили, представ настоящей командой», — цитирует Челестини Bobsoccer.ru.

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21 июля ЦСКА в первом туре чемпионата России-2025/26 встретится с «Оренбургом».