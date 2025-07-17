«СКА-Хабаровск» усилился воспитанником «Барселоны» Жорди Туром

официально объявил о подписании контракта с испанским полузащитником, прошедшим академию

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на два года.

Воспитанник «Ла Масии» провел 8 матчей в Юношеской лиге УЕФА за молодежную команду «Барселоны», забив один мяч. После ухода из каталонского клуба Тур играл за «Кадис Мирандилья» (46 матчей, 5 голов), «Кордову» (не выходил на поле), «Нумансию» (49 игр, 2 мяча) и «Унионистас» (57 матчей, 1 гол).

Тур присоединился к хабаровскому клубу в статусе свободного агента. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 тыс. евро.