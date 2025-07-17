Хендерсон возвращается в АПЛ: двухлетний путь домой бывшего капитана «Ливерпуля»

Тем не менее, уже через полгода командировки Джордан покинул Саудовскую Аравию. Следующим пунктом стал «Аякс» — клуб, переживавший тяжёлый кризис. Ирония в том, что именно в этом хаосе англичанин выглядел уместно: он стабилизировал центр поля, отыграл 28 матчей в Эредивизи и стал важной фигурой в раздевалке.
Почему «Брентфорд»?
На первый взгляд, трансфер кажется нетипичным для «Брентфорда». Клуб строил свою идентичность вокруг молодых, недооценённых игроков с потенциалом перепродажи. Хендерсон — противоположность. Но именно в этом противоречии кроется логика сделки.
Ушли капитан Кристиан Нёргор, вратарь Марк Флеккен, главный тренер Томас Франк. Не может дождаться переезда в Манчестер Брайан Мбеумо. Новому наставнику — Кейту Эндрюсу — нужен не только лидер на поле, но и помощник в построении иерархии. Хендерсон идеально вписывается в этот функционал: опыт, авторитет, привычка работать под давлением, а главное — желание быть полезным.
Более того, его мотивация очевидна: в следующем году — Чемпионат мира, и Хендерсон не собирается прощаться со сборной. На фоне снижения интенсивности в Саудовской Аравии и Нидерландах, возвращение в АПЛ — логичный способ доказать Тухелю, что он ещё может держать уровень. Регулярные игры в самой конкурентной лиге мира — последний шанс зацепиться за заявку на крупный турнир.
По инсайдам, клуб анализировал не только игровые метрики (дистанция, скорость, точность передач), но и соответствие ментальному профилю — готовность Хендерсона адаптироваться к команде, играющей не первым номером.
Любопытно, что в «Брентфорде» уже собралась небольшая «ливерпульская диаспора» — Келлехер, ван ден Берг, Фабио Карвалью. В такой компании Хендерсон наверняка почувствует себя увереннее.
Чего ждать?
Реакция публики будет неоднозначной — с тенью Саудовской Аравии Хендерсону придётся жить ещё долго. Но на поле у него всё ещё есть что предложить.
Вопрос лишь в том, способен ли он тянуть на себе центр поля весь сезон или его роль постепенно трансформируется в менторскую. Так или иначе, это возвращение — не просто ход карьерной логики, но попытка восстановления и спортивного спасения. Возможно, последняя.