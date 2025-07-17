Команды не смогли выявить победителя в прошлый раз. Матч завершился вничью 0:0. Это стало большим сюрпризом, так как «Клуж» куда опытнее и сильнее своего соперника. Румыны регулярно выступают в еврокубках и часто проходят этап отбора.
Сможет ли «Пакш» в этот раз устоять? Дома клуб сумел отыграть в обороне, избежав поражения. Дома же «Клуж» имеет очень хорошие показатели, так что тактика обороны гостей может и не принести желаемого результата.
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Прогнозы и ставки
Полезная информация для ставок:
- Букмекеры дают гостям мало шансов: 1.34 на победу «Клужа», 7.50 на победу «Пакша», на проход дают 1.14 и 5.20.
- В прогнозе LiveSport эксперты поделились своими мыслями, а также предложили ставки на игру.
- Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу «Клужа» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Клуж» — «Пакш» смотрите на LiveCup.Run.
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