Румынскийи венгерскийсойдутся во второй раз в рамках квалификации Лиги Европы, чтобы решить, кто из них пройдет во второй раунд. Начало в 20:30 мск.

Команды не смогли выявить победителя в прошлый раз. Матч завершился вничью 0:0. Это стало большим сюрпризом, так как «Клуж» куда опытнее и сильнее своего соперника. Румыны регулярно выступают в еврокубках и часто проходят этап отбора.

Сможет ли «Пакш» в этот раз устоять? Дома клуб сумел отыграть в обороне, избежав поражения. Дома же «Клуж» имеет очень хорошие показатели, так что тактика обороны гостей может и не принести желаемого результата.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Полезная информация для ставок:

Букмекеры дают гостям мало шансов: 1.34 на победу «Клужа», 7.50 на победу «Пакша», на проход дают 1.14 и 5.20.

В прогнозе LiveSport эксперты поделились своими мыслями, а также предложили ставки на игру.

Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу «Клужа» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Клуж» — «Пакш» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.