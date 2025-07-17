ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
    Все новости спорта

    «Клуж» — «Пакш»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Клуж Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Румынский «Клуж» и венгерский «Пакш» сойдутся во второй раз в рамках квалификации Лиги Европы, чтобы решить, кто из них пройдет во второй раунд. Начало в 20:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Команды не смогли выявить победителя в прошлый раз. Матч завершился вничью 0:0. Это стало большим сюрпризом, так как «Клуж» куда опытнее и сильнее своего соперника. Румыны регулярно выступают в еврокубках и часто проходят этап отбора.

    Сможет ли «Пакш» в этот раз устоять? Дома клуб сумел отыграть в обороне, избежав поражения. Дома же «Клуж» имеет очень хорошие показатели, так что тактика обороны гостей может и не принести желаемого результата.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Букмекеры дают гостям мало шансов: 1.34 на победу «Клужа», 7.50 на победу «Пакша», на проход дают 1.14 и 5.20.

    • В прогнозе LiveSport эксперты поделились своими мыслями, а также предложили ставки на игру.

    • Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу «Клужа» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Клуж» — «Пакш» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» выиграть у «Балтики»?
  • «Динамо» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Пройдут ли беларусы во 2 раунд Лиги конференций?
  • «Работнички» — «Торпедо» Ж. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Шахтёр» нанесёт новое крупное поражение сопернику?
  • «Ильвес» — «Шахтёр» Д. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 18 июля
  • Завтра в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Приштина — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Неман — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сутьеска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Испания (ж) — Швейцария (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фикович — Ковачевич
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры