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    Команда Дана Петреску не пощадит соперника

    ЧФР Клуж — Пакш. Ставка (к. 1.72) и прогноз на квалификацию Лиги Европы 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на ЧФР Клуж — «Пакш»
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    Дан Петреску
    17 июля в ответной встрече квалификации Лиги Европы по футболу сыграют ЧФР Клуж и «Пакш». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЧФР Клуж — «Пакш», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Июля 2025 года

    ЧФР Клуж

  • Лига Европы. Квалификация
    •  ЧФР Клуж 20:30 Пакш

    Пакш

  • Пакш
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    ЧФР Клуж

    Турнирное положение: в прошлом сезоне ЧФР Клуж стал вторым в чемпионате Румынии с 43 очками.

    Последние матчи: первая игра против «Пакша» получилась очень закрытой и не принесла забитых мячей. Небольшим преимуществом в ней владел ЧФР Клуж, особенно в первом тайме, но воплотить его в голы так и не смог.

    ЧФР Клуж — Пакш: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в финале Суперкубка Румынии от «Стяуа» со счетом 1:2 и победа в товарищеской игре над «Дебреценом» (2:0).

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    • Не сыграют: травмирован — Юрич (н).

    Состояние команды: с апреля 2024 года с ЧФР Клуж работает известный в прошлом футболист Дан Петреску. Как тренер он известен по работе в чемпионате России с московским «Динамо» и «Кубанью». Это очень жесткий и требовательный специалист с большими амбициями, под стать ему получается и ЧФР Клуж.

    «Пакш»

    Турнирное положение: в минувшем сезоне «Пакш» финишировал на третьем месте в чемпионате Венгрии с 57 очками.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Последние матчи: игра против ЧФР Клуж на своем поле получилась для венгерского клуба не самой удачной. Команда большую часть матча оборонялась и в итоге сыграла вничью, но вполне могла и проиграть, в первом тайме соперник имел неплохой момент забить.

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    Также была победа в товарищеском матче над «Иванчей» (4:0) и поражение от «Чишкершеды» (0:2).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: «Пакш» удивителен тем, что в своем составе играют только венгерские футболисты и нет ни одного легионера, что в современном мира просто невероятно. Команда обладает неплохой академией и в основном зарабатывает на продаже своих воспитанников в другие клубы.

    Статистика для ставок

    • Первый матч завершился нулевой ничьей (0:0)

    • ЧФР Клуж уступил только в одной игре из последних шести

    • «Пакш» с учетом товарищеских матчей победил в 4 из 6

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу ЧФР Клуж дают 1,44, а на «Пакш» — 7,70, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.

    Прогноз: конечно, ЧФР Клуб гораздо более мастеровитая команда и на своем поле должна разобраться с не самым именитым «Пакшем». В составе хозяев играют не только квалиифицированные местные футболисты, но и неплохого уровня иностранцы, которые мечтают перебраться затем в более сильный клуб.

    Основная ставка: ЧФР Клуж выиграет с форой -1 за 1,72.

    Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант, что «Пакш» не сможет забить. В первой игре они всего несколько раз угрожали воротам соперника, а в Румынии будут играть им еще сложнее.

    Дополнительная ставка: «Пакш» не забьет за 2,0.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЧФР Клуж — Пакш?

    Матч ЧФР Клуж — Пакш состоится 17 июля 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч ЧФР Клуж — Пакш?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ЧФР Клуж выиграет с форой -1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЧФР Клуж — Пакш?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ЧФР Клуж выиграет с форой -1» с коэффициентом у букмекеров 1.72.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЧФР Клуж — Пакш?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЧФР Клуж — Пакш?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу ЧФР Клуж дают 1,44, а на «Пакш» — 7,70, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

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    ЧФР Клуж — Пакш: прогноз и ставка за 1.72, статистика, коэффициенты матча 17.07.202520:30. Команда Дана Петреску не пощадит соперника
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