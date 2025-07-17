ЧФР Клуж — Пакш. Ставка (к. 1.72) и прогноз на квалификацию Лиги Европы 17 июля 2025 года

17 июля в ответной встрече квалификации Лиги Европы по футболу сыграют ЧФР Клуж и «Пакш». Начало встречи — 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЧФР Клуж — «Пакш», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЧФР Клуж

Турнирное положение: в прошлом сезоне ЧФР Клуж стал вторым в чемпионате Румынии с 43 очками.

Последние матчи: первая игра против «Пакша» получилась очень закрытой и не принесла забитых мячей. Небольшим преимуществом в ней владел ЧФР Клуж, особенно в первом тайме, но воплотить его в голы так и не смог.

Ранее было поражение в финале Суперкубка Румынии от «Стяуа» со счетом 1:2 и победа в товарищеской игре над «Дебреценом» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Юрич (н).

Состояние команды: с апреля 2024 года с ЧФР Клуж работает известный в прошлом футболист Дан Петреску. Как тренер он известен по работе в чемпионате России с московским «Динамо» и «Кубанью». Это очень жесткий и требовательный специалист с большими амбициями, под стать ему получается и ЧФР Клуж.

«Пакш»

Турнирное положение: в минувшем сезоне «Пакш» финишировал на третьем месте в чемпионате Венгрии с 57 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: игра против ЧФР Клуж на своем поле получилась для венгерского клуба не самой удачной. Команда большую часть матча оборонялась и в итоге сыграла вничью, но вполне могла и проиграть, в первом тайме соперник имел неплохой момент забить.

Также была победа в товарищеском матче над «Иванчей» (4:0) и поражение от «Чишкершеды» (0:2).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: «Пакш» удивителен тем, что в своем составе играют только венгерские футболисты и нет ни одного легионера, что в современном мира просто невероятно. Команда обладает неплохой академией и в основном зарабатывает на продаже своих воспитанников в другие клубы.

Статистика для ставок

Первый матч завершился нулевой ничьей (0:0)

ЧФР Клуж уступил только в одной игре из последних шести

«Пакш» с учетом товарищеских матчей победил в 4 из 6

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЧФР Клуж дают 1,44, а на «Пакш» — 7,70, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,95, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.

Прогноз: конечно, ЧФР Клуб гораздо более мастеровитая команда и на своем поле должна разобраться с не самым именитым «Пакшем». В составе хозяев играют не только квалиифицированные местные футболисты, но и неплохого уровня иностранцы, которые мечтают перебраться затем в более сильный клуб.

Основная ставка: ЧФР Клуж выиграет с форой -1 за 1,72.

Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант, что «Пакш» не сможет забить. В первой игре они всего несколько раз угрожали воротам соперника, а в Румынии будут играть им еще сложнее.

Дополнительная ставка: «Пакш» не забьет за 2,0.