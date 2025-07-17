Быстров: Аршавин и Денисов могли перейти в «Спартак» вместе со мной

Известный в прошлом крайний полузащитникрассказал, что, когда он переходил из «Зенита» в московский «Спартак», вместе с ним также могли оказаться там

«Аршавин тоже мог перейти в "Спартак". Андрея хотели, а нас с Денисовым как балласт думали прицепить. Могли все втроем там оказаться. Но Червиченко сказал, что 5 млн за троих — это много. Видите, как одно решение меняет судьбу клуба. Где-то со знаком плюс, где-то со знаком минус», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол! ».

Аршавин, Быстров и Денисов — воспитанники питерского футбола. Аршавин играл в «Зените» с 1999 по 2008 год, а затем с 2013 по 2015-й. Денисов провел отыграл в составе питерцев с 2002 по 2013 год.

В 2005 году Быстров перешел из «Зенита» в «Спартак» и играл там до 2009 года после чего вернулся в Санкт-Петербург.