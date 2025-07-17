ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
    Все новости спорта

    Быстров: Аршавин и Денисов могли перейти в «Спартак» вместе со мной

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Зенит
    Известный в прошлом крайний полузащитник Владимир Быстров рассказал, что, когда он переходил из «Зенита» в московский «Спартак», вместе с ним также могли оказаться там Андрей Аршавин и Игорь Денисов.

    Владимир Быстров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Быстров

    «Аршавин тоже мог перейти в "Спартак". Андрея хотели, а нас с Денисовым как балласт думали прицепить. Могли все втроем там оказаться. Но Червиченко сказал, что 5 млн за троих — это много. Видите, как одно решение меняет судьбу клуба. Где-то со знаком плюс, где-то со знаком минус», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол! ».

    Аршавин, Быстров и Денисов — воспитанники питерского футбола. Аршавин играл в «Зените» с 1999 по 2008 год, а затем с 2013 по 2015-й. Денисов провел отыграл в составе питерцев с 2002 по 2013 год.

    В 2005 году Быстров перешел из «Зенита» в «Спартак» и играл там до 2009 года после чего вернулся в Санкт-Петербург.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» выиграть у «Балтики»?
  • «Динамо» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Нанесёт ли «Шериф» новое поражение «Приштине»?
  • «Приштина» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Неман» не отдаст инициативу армянскому клубу?
  • «Неман» — «Урарту». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 18 июля
  • Завтра в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эблин — Ван Стинис
  • Бои
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Унион Санта-Фе
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Андерсон — Гольцов
  • Бои
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Комесана — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Испания (ж) — Швейцария (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры