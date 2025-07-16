Москера 16 июля пройдет медосмотр для «Арсенала»

Защитникблизок к переходу изв лондонский

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы обменялись необходимыми документами по трансферу игрока.

Сумма сделки составит 15 миллионов евро, ещё до 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Медицинское обследование 21-летнего испанца запланировано на среду, 16 июля.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Москеры оценивается в 30 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 защитник провёл 41 матч во всех турнирах, забил один гол и получил шесть жёлтых карточек.