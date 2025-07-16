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    Москера 16 июля пройдет медосмотр для «Арсенала»

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    Защитник Кристиан Москера близок к переходу из «Валенсии» в лондонский «Арсенал».

    Кристиан Москера
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    Кристиан Москера

    Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы обменялись необходимыми документами по трансферу игрока.

    Сумма сделки составит 15 миллионов евро, ещё до 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Медицинское обследование 21-летнего испанца запланировано на среду, 16 июля.

    По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Москеры оценивается в 30 миллионов евро.

    В сезоне-2024/25 защитник провёл 41 матч во всех турнирах, забил один гол и получил шесть жёлтых карточек.

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