Москера 16 июля пройдет медосмотр для «Арсенала»

Кристиан Москера Фото: globallookpress.com
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы обменялись необходимыми документами по трансферу игрока.
Сумма сделки составит 15 миллионов евро, ещё до 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Медицинское обследование 21-летнего испанца запланировано на среду, 16 июля.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Москеры оценивается в 30 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 защитник провёл 41 матч во всех турнирах, забил один гол и получил шесть жёлтых карточек.