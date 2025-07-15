Григорян поделился ожиданиями от матча махачкалинского «Динамо» со «Спартаком»

Российский тренервысказался о предстоящем матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо» в первом туре чемпионата России.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» 19 июля примет махачкалинское «Динамо».

«Гаджи Муслимович Гаджиев уже несколько десятилетий готовит команды в Кисловодске. Все знают, что за физическую подготовку в Махачкале отвечает именно он. В этом нет ничего криминального.

Особенность Кисловодска — низкогорье. Эффект достаточно мягкий, но он длится еще 10–11 дней. Махачкала, скорее всего, готовит себя ко второму туру. Этот фактор может облегчить жизнь московскому клубу», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».