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    Григорян поделился ожиданиями от матча махачкалинского «Динамо» со «Спартаком»

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    Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо» в первом туре чемпионата России.

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» 19 июля примет махачкалинское «Динамо».

    «Гаджи Муслимович Гаджиев уже несколько десятилетий готовит команды в Кисловодске. Все знают, что за физическую подготовку в Махачкале отвечает именно он. В этом нет ничего криминального.

    Особенность Кисловодска — низкогорье. Эффект достаточно мягкий, но он длится еще 10–11 дней. Махачкала, скорее всего, готовит себя ко второму туру. Этот фактор может облегчить жизнь московскому клубу», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

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