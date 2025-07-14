Заммер: Раньше Германия была машиной, а теперь машинкой

Бывшая звезда и капитан сборной Германиисчитает, что от прежнего стиля национальной сборной ничего не осталось и она утратила свою идентичность.

«Как показывает история нашего футбола, мы, немцы, всегда играли как сплоченная, крепкая и компактная команда. У нас были отдельные игроки, которые были гениями, но как команда мы были машиной. Сегодня мы, в лучшем случае, машинка.

Нам не удалось найти баланс между инновациями и традициями, чтобы сохранить нашу идентичность. Я сознательно задаю себе провокационный вопрос: что же на самом деле представляет собой немецкий футбол сегодня? Я не могу это определить» — сказал легенда немецкого футбола в интервью Kicker.

57-летний Заммер был чемпионом Евро-1996 и серебряным призером Евро-1992. В 1996 году стал обладателем «Золотого мяча». Закончил карьеру в 30-летнем возрасте из-за травмы.