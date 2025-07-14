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    Глебов — об изменениях с приходом Челестини: Многие правила ужесточились

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    Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов поделился мнением об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Фабио Челестини.

    Кирилл Глебов — полузащитник ЦСКА
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    Кирилл Глебов — полузащитник ЦСКА

    «Конечно, с каждым тренером команда меняется. Это, может быть, не всем заметно, но внутри каждый игрок это видит. Появилось много нового, многие правила ужесточились.

    Плюс приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо — это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу», — сказал Глебов «Матч ТВ».

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