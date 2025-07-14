Быстров: Если новички сумеют добавить свежей крови, то «Краснодар» будет защищать чемпионство

Бывший футболиствысказался о перспективах чемпионов России в следующем сезоне.

«Если новички сумеют добавить свежей крови, свежих эмоций, то совершено точно "Краснодар" будет защищать чемпионство. Команда сыгранная, если усилить несколько позиций новичками, то все может получиться.

Сперцян? Большинство говорили, что Сперцяну нужно было уходить перед прошлым сезоном. А Сергей Николаевич Галицкий настоял на том, чтобы он остался. В результате Сперцян принес чемпионство. Да, "Краснодар" готов его отпустить, но "Жирона" лучше "Краснодара"? » — сказал Быстров в новом выпуске шоу «Родной футбол».

Напомним, что в прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.