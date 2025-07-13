Роша: У Кисляка есть всё, чтобы стать легендой ЦСКА

Защитникподелился мнением о прогрессе 19-летнего полузащитника команды

«Кисляк — очень хороший человек, который всегда уважительно относится ко всем. Как игрок он проделал очень большую работу. Когда я перешёл в ЦСКА, Матвей выступал ещё в юношеской команде, поэтому я стал свидетелем его прогресса.

Он ещё молод, но добился многого, и у него ещё много времени впереди. Надеюсь, что Матвей завоюет много титулов с ЦСКА, у него есть всё, чтобы стать легендой клуба», — приводит слова Роши «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Кисляк провел за ЦСКА 22 матча в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.