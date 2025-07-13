13 июля в 02:45 мск состоится матч регулярного чемпионата МЛС, в которомпримет

Нас ждет очень интересное противостояние. Команды входят в тройку лучших по количеству побед в последних пяти турах чемпионата. «Интер» и «Нэшвилл» выиграли 4 матча подряд, при этом в таблице Восточной конференции они находятся на расстоянии 6 очков друг от друга.

«Интер» с 35 баллами занимает 5-е место, «Нэшвилл» с 41 очком идет на 2-й строчке и в случае победы может обойти «Цинциннати» возглавив таблицу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

1.89 и 3.65 — такие коэффициенты предлагают букмекеры на победу одной и другой команды.

В своем прогнозе эксперты LiveSport. Ru назвали победителя предстоящего поединка.

Искусственный интеллект помирил команды, предложив нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер Майами» — «Нэшвилл» смотрите на LiveCup. Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.