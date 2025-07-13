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    Сможет ли «Интер Майами» пробиться через оборону «Нэшвилла»?

    Интер Майами — Нэшвилл. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер Майами» — «Нэшвилл»
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    Лионель Месси — капитан «Интер Майами»
    13 июля в 19-м туре МЛС сыграют «Интер Майами» и «Нэшвилл». Начало игры в — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Нэшвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 13 Июля 2025 года

    Интер Майами

  • Майами
    •  Интер Майами 02:30 Нэшвилл

    Нэшвилл

  • Нашвилл
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    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» после 18-го тура находится на пятой строчке в Восточной конференции, набрав 35 очков. Разница мячей —42:29.

    В активе команды из Флориды десять побед, пять ничейных результата и три раза потерпела поражения.

    Интер Майами — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний матч «Интер Майами» выиграл в гостевой игре против «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 1:2.

    «Интер Майами» имеет серию из пяти матчей без поражений. У команды четыре победы и одна ничья. Разница мячей на этом отрезке — 18:8.

    Отметим крупные победы над клубами «Клеб де Фут Монреаль» со счетом 4:1 и «Коламбус Крю» со счетом 5:1.

    Не сыграют: «Интер Майами» имеет проблемами с травмами. В лазарете сразу пять игроков: Давид Руис, Жорди Альба, Гонсало Луан, Янник Брайт и Дрейк Келендер.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интер Майами» набрал ход и способен всерьез включиться в чемпионскую гонку МЛС.

    Лионель Месси и компания один из самых забивных коллективов в Американской лиге и оборона «Нэшвилла» не выглядит непробиваемой в этом матче.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: «Нэшвилл» является одним из лидеров чемпионата. Команда провела 21 матч и занимает вторую строчку в Восточной Конференции, набрав 41 балл.

    В активе клуба 12 побед, пять матчей вничью и четыре поражения. Разница мячей в чемпионате — 37:23.

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    • Последние матчи: 12 матчей без поражений — столько длится серия «Нэшвилла» на данный момент в чемпионате. Последний раз команда ошиблась в игре против «Сиэтл Саундерс» (0:3) в апреле.

    «Нэшвилл» выглядит непобедимым и смог выиграть четыре последние игры из пяти. Отметим голевую феерию в матче против «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча завершилась победой гостей — 3:2.

    Не сыграют: среди травмированных игроков числятся полузащитник Тайлер Бойд, нападающий Максимус Экк и защитник Тайлор Вашингтон.

    Состояние команды: «Нэшвилл» является грозной силой для любого соперника. В последних двух матчах команда завершила встречи без пропущенных мячей.

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    Внушительная серия без поражений показывает, что «Нэшвилл» нашел идеальный баланс в атаке и защите. Однако в предстоящем матче команда встретиться с уникальными игроками.

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» не проигрывает в последних 12 матчах

    • «Интер Майами» имеет второй показатель в лиге по голам — 42 забитых мяча

    • В последних трех играх между командами дважды выигрывал «Интер Майами»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.93. Ничейный результат оценивается в 4.10, а победа «Нэшвилла» — 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.47 и 2.65.

    Прогноз: Ничья в этом матче не нужна ни одному ни другому клубу. Нас ждет игра двух крепких коллективов, где индивидуальное мастерство игроков выйдет на первый план.

    Ставка: Победа «Интер Майами» в матче за 1.93.

    Прогноз: Можно сыграть на большом количестве голов в матче лидеров чемпионата.

    Ставка: Тотал больше 4.00 в матче за 2.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер Майами — Нэшвилл?

    Матч Интер Майами — Нэшвилл состоится 13 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер Майами — Нэшвилл?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Интер Майами» в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер Майами — Нэшвилл?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Интер Майами» в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер Майами — Нэшвилл?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер Майами — Нэшвилл?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.93. Ничейный результат оценивается в 4.10, а победа «Нэшвилла» — 3.60.

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    Интер Майами — Нэшвилл: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 13.07.202502:30. Сможет ли «Интер Майами» пробиться через оборону «Нэшвилла»?
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