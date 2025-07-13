Интер Майами — Нэшвилл. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, МЛС, 13 июля 2025 года

13 июля в 19-м туре МЛС сыграют «Интер Майами» и «Нэшвилл». Начало игры в — 2:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер Майами» — «Нэшвилл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» после 18-го тура находится на пятой строчке в Восточной конференции, набрав 35 очков. Разница мячей —42:29.

В активе команды из Флориды десять побед, пять ничейных результата и три раза потерпела поражения.

Последние матчи: свой последний матч «Интер Майами» выиграл в гостевой игре против «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 1:2.

«Интер Майами» имеет серию из пяти матчей без поражений. У команды четыре победы и одна ничья. Разница мячей на этом отрезке — 18:8.

Отметим крупные победы над клубами «Клеб де Фут Монреаль» со счетом 4:1 и «Коламбус Крю» со счетом 5:1.

Не сыграют: «Интер Майами» имеет проблемами с травмами. В лазарете сразу пять игроков: Давид Руис, Жорди Альба, Гонсало Луан, Янник Брайт и Дрейк Келендер.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Интер Майами» набрал ход и способен всерьез включиться в чемпионскую гонку МЛС.

Лионель Месси и компания один из самых забивных коллективов в Американской лиге и оборона «Нэшвилла» не выглядит непробиваемой в этом матче.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» является одним из лидеров чемпионата. Команда провела 21 матч и занимает вторую строчку в Восточной Конференции, набрав 41 балл.

В активе клуба 12 побед, пять матчей вничью и четыре поражения. Разница мячей в чемпионате — 37:23.

Последние матчи: 12 матчей без поражений — столько длится серия «Нэшвилла» на данный момент в чемпионате. Последний раз команда ошиблась в игре против «Сиэтл Саундерс» (0:3) в апреле.

«Нэшвилл» выглядит непобедимым и смог выиграть четыре последние игры из пяти. Отметим голевую феерию в матче против «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча завершилась победой гостей — 3:2.

Не сыграют: среди травмированных игроков числятся полузащитник Тайлер Бойд, нападающий Максимус Экк и защитник Тайлор Вашингтон.

Состояние команды: «Нэшвилл» является грозной силой для любого соперника. В последних двух матчах команда завершила встречи без пропущенных мячей.

Внушительная серия без поражений показывает, что «Нэшвилл» нашел идеальный баланс в атаке и защите. Однако в предстоящем матче команда встретиться с уникальными игроками.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» не проигрывает в последних 12 матчах

не проигрывает в последних 12 матчах «Интер Майами» имеет второй показатель в лиге по голам — 42 забитых мяча

имеет второй показатель в лиге по голам — 42 забитых мяча В последних трех играх между командами дважды выигрывал «Интер Майами»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» считается фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 1.93. Ничейный результат оценивается в 4.10, а победа «Нэшвилла» — 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.47 и 2.65.

Прогноз: Ничья в этом матче не нужна ни одному ни другому клубу. Нас ждет игра двух крепких коллективов, где индивидуальное мастерство игроков выйдет на первый план.

Ставка: Победа «Интер Майами» в матче за 1.93.

Прогноз: Можно сыграть на большом количестве голов в матче лидеров чемпионата.

Ставка: Тотал больше 4.00 в матче за 2.95.