Луис Энрике: Команда важнее индивидуальных наград

Главный тренер «ПСЖ»накануне финала Клубного чемпионата мира против лондонского «Челси» поделился мнением об индивидуальных наградах в футболе.

«Я в целом скептически отношусь к индивидуальным наградам, особенно для тренеров. Вся суть футбола — в команде, и именно это мы стараемся донести до игроков "ПСЖ".

Усман Дембеле проводит выдающийся сезон, забивает и отдаёт передачи, но главное — он помогает команде побеждать. Это, на мой взгляд, единственный критерий, по которому можно судить об игроке», — приводит слова специалиста The Guardian.

Финал КЧМ-2025 между «ПСЖ» и «Челси» состоится 13 июля.

Напомним, 28-летний Дембеле является одним из главных претендентов на «Золотой мяч».