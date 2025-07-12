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    Луис Энрике: Команда важнее индивидуальных наград

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Клубный чемпионат мира
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике накануне финала Клубного чемпионата мира против лондонского «Челси» поделился мнением об индивидуальных наградах в футболе.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я в целом скептически отношусь к индивидуальным наградам, особенно для тренеров. Вся суть футбола — в команде, и именно это мы стараемся донести до игроков "ПСЖ".

    Усман Дембеле проводит выдающийся сезон, забивает и отдаёт передачи, но главное — он помогает команде побеждать. Это, на мой взгляд, единственный критерий, по которому можно судить об игроке», — приводит слова специалиста The Guardian.

    Финал КЧМ-2025 между «ПСЖ» и «Челси» состоится 13 июля.

    Напомним, 28-летний Дембеле является одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

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