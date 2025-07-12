«Краснодар» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция

Победители РПЛ в лице «Краснодара» встретится в Суперкубке России с обладателями национального кубка в лице ЦСКА. За ходом встречи можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Россия. Суперкубок Краснодар — ЦСКА 0:0 Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Лукас Оласа, Александр Черников, Никита Кривцов, Жуан Баши, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Shumansky A., Тамерлан Мусаев

Ход матча

36' Момент! Сперцян отдает передачу на Виктора Са, но анголец бьят рядом с дальней штангой! Будет удар от ворот.

35' Вновь фолят в атаке игроки «Краснодара». Немало борьбы наблюдается в матче и как-то маловато футбола.

32' Удар Облякова с линии штрафной — выше ворот!

30' Вновь не удался стандарт у «быков» — мяч у Акинфеева.

29' Прорывной пас в штрафную — Кордоба бил в падении, но Акинфеев выручает! Будет угловой.

28' Игра возобновилась.

26' Ненадолго команды отправляются на водопой из-за жаркой погоды в столице Татарстана.

25' Фол в атаке у «Краснодара».

24' И еще один угловой заработал «Краснодар».

23' Разыграли угловой «Краснодар», но не удалось реализовать стандарт действующим чемпионам страны.

22' Атака с левого фланга от «Краснодара» — угловой заработали «быки».

18' Первая желтая карточка в матче и ее обладателем становится Иван Дивеев. Прямой ногой въехал защитник ЦСКА в ноги Сперцяну.

17' Поддавливает «Краснодар», но пока тщетно. Фол в атаке у «быков», мяч у армейцев.

15' Опасно! Кордоба мог замыкать прострел на пустые ворота, но не попал по мячу!

13' Удар головой — выше ворот.

12' «Краснодар» заработал угловой.

11' ЦСКА также пытается не отставать от «быков», но пока никому не удается создать опасные атаки.

8' «Краснодар» пока больше владеет мячом.

5' Не получился удар с линии штрафной — будет удар от ворот.

4' Навес в штрафную «Краснодара» — Тормена выбивает мяч на угловой.

3' «Краснодар» заработал угловой, но сильно закрутил мяч Сперцян — будет удар от ворот.

1' Тут же «Краснодар» зарабатывает фол, но ЦСКА уверенно справился с навесом в штрафную.

1' «Краснодар» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

18:02 Гимн исполнен, все готово к началу встречи.

18:00 Исполняется гимн России.

17:59 Команды выходят на поле в футболках командных цветов с автографами.

17:53 Начинается предматчевое шоу, все готово для выступления группы Dabro.

17:45 Главный арбитр матча — Артем Чистяков из Азова.

17:40 Матч за Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», который вмещает 45 379 зрителей.

Стартовые составы

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Черников, Кривцов, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Гайич, Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Мусаев.

«Краснодар»

«Краснодар» во второй раз в своей истории сыграют в матче за Суперкубок России и впервые в качестве чемпионов страны. «Быки» под руководством Мурада Мусаева в минувшем сезоне выиграли РПЛ, набрав 67 очков за 30 туров.

«Горожане» в 2024-м году играли за суперкубок страны, где уступили «Зениту» со счетом 2:4.

«Краснодар» провел два контрольных поединка в межсезонье против махачкалинского «Динамо» и «Ростова», где одержал убедительные победы со счетом 4:1 и 4:2.

ЦСКА

Московский клуб играет в Суперкубке России уже тринадцатый раз. Армейцы сыграют в турнире на правах обладателя кубка страны, где ЦСКА в Суперфинале турнира обыграл «Ростов» по пенальти.

У ЦСКА семь побед и пять поражений в Суперкубке России.

Красно-синие сыграли три товарищеских матча, которые завершились победой команды Фабио Челестини. Были обыграны «Амкал» (4:0), «Партизан» (3:1) и «Белград» (4:2).

Личные встречи

«Краснодар» и ЦСКА встречались между собой 38 раз. В 14 матчах победу одержал ЦСКА, 13 встреч оказались за «Краснодаром» и еще 11 противостояний закончились вничью.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на этот матч с коэффициентом 3.15.