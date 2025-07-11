«Торино» установил цену на Коко для «Спартака»

Сауль Коко Фото: globallookpress.com
Ожидается, что Коко присоединится к «Торино» на летних сборах, параллельно продолжая диалог со «Спартаком» о возможном переходе.
Ранее сообщалось, что катарский клуб «Аль-Духаиль» предлагал за футболиста 16 млн евро. Однако, несмотря на готовность «Торино» принять это предложение, сам Коко отказался от переезда в Катар.
Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего игрока составляет 10 млн евро. Коко в основном играет на позиции центрального защитника, но также может закрыть правый фланг обороны и опорную зону.