«Торино» установил цену на Коко для «Спартака»

продолжает переговоры о трансфере защитника. По информации Gazzetta Granata, итальянский клуб оценил игрока в 15 млн евро и уведомил об этом российскую сторону.

Ожидается, что Коко присоединится к «Торино» на летних сборах, параллельно продолжая диалог со «Спартаком» о возможном переходе.

Ранее сообщалось, что катарский клуб «Аль-Духаиль» предлагал за футболиста 16 млн евро. Однако, несмотря на готовность «Торино» принять это предложение, сам Коко отказался от переезда в Катар.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего игрока составляет 10 млн евро. Коко в основном играет на позиции центрального защитника, но также может закрыть правый фланг обороны и опорную зону.