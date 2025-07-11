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    «Торино» установил цену на Коко для «Спартака»

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    «Спартак» продолжает переговоры о трансфере защитника «Торино» Сауля Коко. По информации Gazzetta Granata, итальянский клуб оценил игрока в 15 млн евро и уведомил об этом российскую сторону.

    Сауль Коко
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    Сауль Коко

    Ожидается, что Коко присоединится к «Торино» на летних сборах, параллельно продолжая диалог со «Спартаком» о возможном переходе.

    Ранее сообщалось, что катарский клуб «Аль-Духаиль» предлагал за футболиста 16 млн евро. Однако, несмотря на готовность «Торино» принять это предложение, сам Коко отказался от переезда в Катар.

    Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего игрока составляет 10 млн евро. Коко в основном играет на позиции центрального защитника, но также может закрыть правый фланг обороны и опорную зону.

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