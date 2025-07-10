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    Источник: «Арсенал» ведет переговоры с «Кристал Пэлас» по трансферу Эзе

    Футбол Футбол Англии Арсенал Кристал Пэлас Трансферы
    «Арсенал» начал активные переговоры по трансферу полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

    Эберечи Эзе
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    Эберечи Эзе

    Как пишет журналист Бен Джейкобс, лондонский клуб уже провел позитивные контакты с окружением 27-летнего англичанина, и сам игрок дал согласие на переход. Отмечается, что переговоры по Эзе ведутся независимо от других трансферных целей клуба, включая Нони Мадуэке.

    «Кристал Пэлас» оценивает игрока в сумму около 68 миллионов фунтов стерлингов — это прописано в его контракте как сумма отступных. В минувшем сезоне Эзе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

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