Источник: «Арсенал» ведет переговоры с «Кристал Пэлас» по трансферу Эзе

начал активные переговоры по трансферу полузащитника

Как пишет журналист Бен Джейкобс, лондонский клуб уже провел позитивные контакты с окружением 27-летнего англичанина, и сам игрок дал согласие на переход. Отмечается, что переговоры по Эзе ведутся независимо от других трансферных целей клуба, включая Нони Мадуэке.

«Кристал Пэлас» оценивает игрока в сумму около 68 миллионов фунтов стерлингов — это прописано в его контракте как сумма отступных. В минувшем сезоне Эзе провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.