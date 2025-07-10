Алвес: Я был очень счастлив, когда получил предложение о переходе в ЦСКА

Бразильский новичоквысказался о своем переходе в московский клуб.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Матеус Алвес Фото: pfc-cska.com

«Я знал про ЦСКА еще до того, как получил предложение. Здесь играл Вагнер Лав, который оставил большой след. Знаю, что ЦСКА — большой клуб с историей, знаю про победную историю в Еврокубках. После того, как я получил предложение, стал изучать еще больше информации, и пришел к выводу, что это великий клуб. Я был очень счастлив, когда получил предложение о переходе. Я знал, что в клубе играет множество бразильцев, и это стало еще одним фактором принятия решения. Это очень поможет в адаптации», — сказал Алвес в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

Матеус Алвес — воспитанник «Сан-Паулу». В основном составе дебютировал в январе 2025 года. Всего за команду сыграл во всех турнирах 25 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.