ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ФК «Торпедо»Преступление и наказание. Почему «Торпедо» исключили из РПЛ и что будет дальше?
    Все новости спорта

    Алвес: Я был очень счастлив, когда получил предложение о переходе в ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Бразильский новичок ЦСКА Матеус Алвес высказался о своем переходе в московский клуб.

    Матеус Алвес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матеус Алвес

    «Я знал про ЦСКА еще до того, как получил предложение. Здесь играл Вагнер Лав, который оставил большой след. Знаю, что ЦСКА — большой клуб с историей, знаю про победную историю в Еврокубках. После того, как я получил предложение, стал изучать еще больше информации, и пришел к выводу, что это великий клуб. Я был очень счастлив, когда получил предложение о переходе. Я знал, что в клубе играет множество бразильцев, и это стало еще одним фактором принятия решения. Это очень поможет в адаптации», — сказал Алвес в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

  • Неограненный алмаз. Матеус Алвес привлек внимание ЦСКА
  • «Армейцы» нацелились на покупку 20-летнего бразильского вундеркинда
  • 22/06/2025

    • Матеус Алвес — воспитанник «Сан-Паулу». В основном составе дебютировал в январе 2025 года. Всего за команду сыграл во всех турнирах 25 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Три очка для «Тальереса»?
  • «Тальерес» Кордоба — «Сан-Лоренсо». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Вавринка снова проиграет Алботу?
  • Вавринка — Албот. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли Серундоло остановить Молчана?
  • Cерундоло — Молчан. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 11 июля
  • Завтра в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тальерес Кордоба — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вавринка — Албот
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Cерундоло — Молчан
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мисолич — Навоне
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Али Багов — Абдул-Азиз Абдулвахабов
  • Бои
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Португалия (ж) — Бельгия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Италия (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байдулаев — Родригес
  • Бои
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры