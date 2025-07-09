Самолет «Реала» не смог вовремя приземлиться в Нью-Йорке из-за шторма

Самолет мадридскогоприбыл в Нью-Йорк с задержкой в два часа из-за мощного шторма, сообщает AS

Вылет из Майами сначала был отложен на час, а затем из-за неблагоприятных погодных условий самолет ещё около часа не мог сесть в аэропорту.

Воздушное судно более двух часов кружило в небе над Нью-Йорком и Ньюарком. Из-за задержки клубу пришлось отменить предматчевую пресс-конференцию с участием Хаби Алонсо, Федерико Вальверде и Тибо Куртуа.

Отмечается, что ФИФА оказала активное содействие в решении ситуации, чтобы рейс «сливочных» как можно скорее благополучно приземлился.

Полуфинал Клубного чемпионата мира между «Реалом» и «ПСЖ» состоится сегодня, 9 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.