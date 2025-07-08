В «Марселе» подтвердили информацию о предложении «Спартака» по Унаи

Аззедин Унаи Фото: globallookpress.com
«Существует много распространяющейся информации, которая не является точной. Мы не можем ответить на все слухи, это ежедневная проблема больших клубов.
Вопреки бытующему мнению, клуб получил только одно официальное предложение — от московского "Спартака". Несмотря на интерес со стороны нескольких команд Европы, ни одна из них ещё не сформулировала конкретного предложения. Например, нам ничего не предлагал Брайтон», — сказал представителей руководства «Марселя» для Hespress.
В минувшем сезоне 25-летний Унаи выступал на правах аренды за греческий «Панатинаикос», где провёл 37 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач