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    В «Марселе» подтвердили информацию о предложении «Спартака» по Унаи

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    В руководстве «Марселя» высказались об интересе московского «Спартака» к полузащитнику команды Аззедину Унаи.

    Аззедин Унаи
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    Аззедин Унаи

    «Существует много распространяющейся информации, которая не является точной. Мы не можем ответить на все слухи, это ежедневная проблема больших клубов.

    Вопреки бытующему мнению, клуб получил только одно официальное предложение — от московского "Спартака". Несмотря на интерес со стороны нескольких команд Европы, ни одна из них ещё не сформулировала конкретного предложения. Например, нам ничего не предлагал Брайтон», — сказал представителей руководства «Марселя» для Hespress.

    В минувшем сезоне 25-летний Унаи выступал на правах аренды за греческий «Панатинаикос», где провёл 37 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач

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