ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Матч «ПСЖ» с «Реалом» — это по сути финал КЧМ-2025
    Все новости спорта

    Орлов: Сейчас все российские игроки будут идти к Карпину в «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Динамо Спартак
    Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу информации о том, что «Зенит» уговаривал нападающего Ивана Сергеева выбрать «Спартак» вместо «Динамо».

    Геннадий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Геннадий Орлов

    «Может быть, это агента работа? Какая разница "Зениту", куда идёт Сергеев? Но даже если у "Зенита" была такая просьба, Иван сам не в состоянии принять решение? Я не знаю подробностей — это закрытые переговоры. У всех есть свои интересы. Но при переходах зарабатывает агент — об этом надо думать в первую очередь. Я не знаю скрытых механизмов, но, возможно, какой-то разговор у Павла Андреева и был, а кто-то о нём пронюхал.

    Но всё это из серии ОБС — одна баба сказала. Люди осуществляют сделки, и всю правду нам вряд ли расскажут. А сам Сергеев что, молодой мальчик? У Сергеева один мотив — он хочет играть в сборной России. А у сборной России кто тренер? Сейчас все российские футболисты будут идти к Карпину. Так работал Романцев в 1990-е годы. Все, кто хотел играть в сборной, шли к нему в "Спартак". Тогда "Спартак" был сильнейшей командой. После был момент, когда в "Зенит" все шли с удовольствием. Тот же Соболев почему пришёл? За титулами. Эти две команды сейчас лидеры. "Динамо" мечтает, наконец, стать чемпионом. Хорошо», — цитирует Орлова «Чемпионат».

  • И «Зенит» не помеха. «Динамо» для Карпина выкупило Сергеева из «Крыльев Советов»
  • Бело-голубые нашли замену Тюкавину, пока он восстанавливается от травмы
  • 06/07/2025

    • В прошедшем сезоне форвард выступал за «Крыльев Советов», где провел 23 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Флумининсе» навязать борьбу «Челси»?
  • «Флуминенсе» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли парижане одолеть «сливочных» и пробиться в финал?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Сможет ли Павлюченкова обыграть Анисимову?
  • Анисимова — Павлюченкова. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч ФКСБ — Интер Клуб Эскальдес
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры