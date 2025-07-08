Орлов: Сейчас все российские игроки будут идти к Карпину в «Динамо»

Известный журналист и комментаторвысказался по поводу информации о том, чтоуговаривал нападающеговыбратьвместо

«Может быть, это агента работа? Какая разница "Зениту", куда идёт Сергеев? Но даже если у "Зенита" была такая просьба, Иван сам не в состоянии принять решение? Я не знаю подробностей — это закрытые переговоры. У всех есть свои интересы. Но при переходах зарабатывает агент — об этом надо думать в первую очередь. Я не знаю скрытых механизмов, но, возможно, какой-то разговор у Павла Андреева и был, а кто-то о нём пронюхал.

Но всё это из серии ОБС — одна баба сказала. Люди осуществляют сделки, и всю правду нам вряд ли расскажут. А сам Сергеев что, молодой мальчик? У Сергеева один мотив — он хочет играть в сборной России. А у сборной России кто тренер? Сейчас все российские футболисты будут идти к Карпину. Так работал Романцев в 1990-е годы. Все, кто хотел играть в сборной, шли к нему в "Спартак". Тогда "Спартак" был сильнейшей командой. После был момент, когда в "Зенит" все шли с удовольствием. Тот же Соболев почему пришёл? За титулами. Эти две команды сейчас лидеры. "Динамо" мечтает, наконец, стать чемпионом. Хорошо», — цитирует Орлова «Чемпионат».

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Крыльев Советов», где провел 23 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.