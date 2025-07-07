«Аякс» проявляет интерес к форварду «Спартака» Угальде

ведет переговоры по трансферу костариканского нападающего московского, сообщает нидерландский инсайдер RutNultien в соцсети X.

Источник отмечает, что «Аякс» готов предложить за футболиста сумму около €16-17 миллионов, однако руководство «Спартака» настаивает на цене не ниже €20 миллионов, чтобы покрыть затраты на покупку игрока.

Ранее «Спартак» отказался от первого предложения «Фейеноорда» на сумму €15 миллионов, при этом клуб из Роттердама остаётся главным претендентом на Угальде.

Манфред выступает за красно-белых с января 2024 года, сыграв 52 матча во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 6 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.