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    «Аякс» проявляет интерес к форварду «Спартака» Угальде

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    «Аякс» ведет переговоры по трансферу костариканского нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде, сообщает нидерландский инсайдер RutNultien в соцсети X.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    Источник отмечает, что «Аякс» готов предложить за футболиста сумму около €16-17 миллионов, однако руководство «Спартака» настаивает на цене не ниже €20 миллионов, чтобы покрыть затраты на покупку игрока.

    Ранее «Спартак» отказался от первого предложения «Фейеноорда» на сумму €15 миллионов, при этом клуб из Роттердама остаётся главным претендентом на Угальде.

    Манфред выступает за красно-белых с января 2024 года, сыграв 52 матча во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 6 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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