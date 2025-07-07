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    Анри: Гвардиола — лучший тренер в истории

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    Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри назвал лучшего тренера в истории. Он выделил Хосепа Гвардиолу.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Арсен Венгер открыл мой разум, а Хосеп Гвардиола открыл мои глаза. Когда я играл за "Барселону", то мы все знали, что делать. Каждый пустяк. Он контролировал всё. А ты думаешь: "Это не продлится долго".

    Но это продолжается, и каждый раз он добивается успеха. Если я что-то и могу сказать о Пепе, так это прежде всего, что он лучший тренер в истории», — приводит слова Анри Give me Sport.

    Гвардиола сейчас тренирует «Манчестер Сити». За свою карьеру специалист трижды выигрывал Лигу чемпионов (один раз — с нынешним клубом, а также два раза с «Барселоной»).

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