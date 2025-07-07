Анри: Гвардиола — лучший тренер в истории

Экс-форвард сборной Францииназвал лучшего тренера в истории. Он выделил

«Арсен Венгер открыл мой разум, а Хосеп Гвардиола открыл мои глаза. Когда я играл за "Барселону", то мы все знали, что делать. Каждый пустяк. Он контролировал всё. А ты думаешь: "Это не продлится долго".

Но это продолжается, и каждый раз он добивается успеха. Если я что-то и могу сказать о Пепе, так это прежде всего, что он лучший тренер в истории», — приводит слова Анри Give me Sport.

Гвардиола сейчас тренирует «Манчестер Сити». За свою карьеру специалист трижды выигрывал Лигу чемпионов (один раз — с нынешним клубом, а также два раза с «Барселоной»).