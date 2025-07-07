Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль может перейти в «Интер Майами»

Аргентинский полузащитник, выступающий за мадридский «Атлетико», может продолжить карьеру в МЛС.

Как пишет Фабрицио Романо, «Интер Майами», где играет Лионель Месси, начал переговоры с испанским клубом о возможном трансфере 31-летнего футболиста. Сам игрок положительно относится к перспективе переезда во Флориду и готов рассмотреть предложение американского клуба.

В случае успешных переговоров, Де Пауль может воссоединиться с Месси, с которым вместе выступает за сборную Аргентины. Действующий контракт Де Пауля с «Атлетико» рассчитан до июня 2026 года.