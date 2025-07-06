Тюкавин: Вряд ли больше Бителло будет капитаном «Динамо»

Лидер атак московского Динамо«прокомментировал недовольство вратаремв адрес бразильца

Полузащитник вывел команду на матч Братского кубка с "Партизаном" (3:1) с капитанской повязкой. Зимой Бителло опоздал на сборы команды и сообщал о желании покинуть стан бело-голубых.

"Луня, во-первых, вратарь, во-вторых, своеобразный. Но мы с ним хорошо общаемся. Я посмеялся над комментарием про Бителло. Если тренер так решил, то почему бы и нет? Но думаю, понятно, что он не будет капитаном", — сказал Тюкавин "СЭ".

Всего в прошлом сезоне 25-летний хавбек сыграл 35 матчей за "Динамо", забил в них 3 мяча и сделал 14 голевых передач. Контракт Бителло с бело-голубыми до 2028 года.