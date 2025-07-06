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    Тюкавин: Вряд ли больше Бителло будет капитаном «Динамо»

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    Лидер атак московского Динамо« Константин Тюкавин прокомментировал недовольство вратарем Андреем Луневым в адрес бразильца Бителло.

    Бителло
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    Бителло

    Полузащитник вывел команду на матч Братского кубка с "Партизаном" (3:1) с капитанской повязкой. Зимой Бителло опоздал на сборы команды и сообщал о желании покинуть стан бело-голубых.

    "Луня, во-первых, вратарь, во-вторых, своеобразный. Но мы с ним хорошо общаемся. Я посмеялся над комментарием про Бителло. Если тренер так решил, то почему бы и нет? Но думаю, понятно, что он не будет капитаном", — сказал Тюкавин "СЭ".

    Всего в прошлом сезоне 25-летний хавбек сыграл 35 матчей за "Динамо", забил в них 3 мяча и сделал 14 голевых передач. Контракт Бителло с бело-голубыми до 2028 года.

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