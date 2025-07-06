Обе команды имеют по 26 очков, при этом «Остин» занимает 9-е место в таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес» находится на седьмом.
Победа может вывести в зону прямого выхода в плей-офф. При этом «Лос-Анджелес» за 5 последних матчей МЛС уступил только «Ванкуверу», который проводит хороший сезон. Однако на клубном ЧМ гости не выиграли ни разу, поэтому в общей сложности у них 4 матча без побед — 3 поражения, одна ничья.
В прошлой встрече команд победителем стал клуб «Остин», выигравший 1:0.
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- Букмекеры: 2.94 на «Остин», 2.37 на «Лос-Анджелес».
- Эксперты LiveSpor.Ru назвали победителя предстоящего поединка в своем прогнозе.
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Лос-Анджелеса» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Остин» — «Лос-Анджелес» смотрите на LiveCup.Run.
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