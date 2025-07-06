Виктор Дьекереш согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»

приблизился к подписанию нападающегопосле успешного раунда переговоров, прошедшего в последние часы.

Как сообщает Фабрицио Романо, шведский форвард полностью сосредоточен на переходе в лондонский клуб и не рассматривает другие варианты. Дьекереш уже достиг полного соглашения с «Арсеналом» по условиям личного контракта, который, по данным инсайдеров, рассчитан до 2030 года.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел 52 матча за «Спортинг» во всех турнирах, забил 54 гола и отдал 13 результативных передач, став одним из самых результативных игроков Европы