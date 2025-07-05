Источник: «Милан» и «Аталанта» поборются за нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукку

активно интересуются приобретением нападающего

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, миланский клуб уже направил официальный запрос по поводу трансфера форварда, а бергамаски также внимательно следят за ситуацией вокруг игрока.

Помимо этих клубов, интерес к Лукке проявляют «Наполи» и мадридский «Атлетико». В данный момент основным фаворитом в борьбе за нападающего считается «Наполи», который уже провел встречу с представителями «Удинезе» в начале недели.

В прошлом сезоне Серии А Лоренцо Лукка провел 33 матча, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.