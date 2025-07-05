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    Источник: «Милан» и «Аталанта» поборются за нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукку

    Футбол Футбол Италии Милан Аталанта Удинезе Трансферы
    «Милан» и «Аталанта» активно интересуются приобретением нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукку.

    Лоренцо Лукка
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    Лоренцо Лукка

    Как сообщает журналист Альфредо Педулла, миланский клуб уже направил официальный запрос по поводу трансфера форварда, а бергамаски также внимательно следят за ситуацией вокруг игрока.

    Помимо этих клубов, интерес к Лукке проявляют «Наполи» и мадридский «Атлетико». В данный момент основным фаворитом в борьбе за нападающего считается «Наполи», который уже провел встречу с представителями «Удинезе» в начале недели.

    В прошлом сезоне Серии А Лоренцо Лукка провел 33 матча, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

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