Дэвид прокомментировал свой переход в «Ювентус»

Нападающийвысказался о своем переходе в стан «старой синьоры».

«В детстве, когда я рос, всегда смотрел на "Ювентус" и думал, что это, наверное, один из 10 самых больших клубов в мире. Так что для меня сидеть здесь сегодня — большая честь.

Я люблю забивать, мне нравится быть в игре и комбинировать, вовлекать в игру одноклубников. Моя самая сильная сторона — умение находить пространство и оказываться в нужном месте в нужное время», — сказал Дэвид Football Italia.

Напомним, что форвард перешел в «Ювентус» на правах свободного агента, подписав контракт до 2030-го года. В прошедшем сезоне Дэвид провел за «Лилль» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.