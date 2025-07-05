ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диогу Жота«День, который мы никогда не забудем». Душераздирающая смерть Диогу Жоты
  • 00:08
    • «Флуминенсе» обыграл «Аль-Хиляль» и пробился в полуфинал КЧМ-2025
  • 22:20
    • Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025
  • 21:06
    • «Динамо» одержало победу над «Партизаном» в товарищеском матче
  • 20:57
    • «Динамо» М презентовало Сергеева во время матча с «Партизаном»
    Все новости спорта

    Дэвид прокомментировал свой переход в «Ювентус»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Лига 1 Футбол Франции Лилль Трансферы
    Нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид высказался о своем переходе в стан «старой синьоры».

    Джонатан Дэвид — новичок «Ювентуса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Дэвид — новичок «Ювентуса»

    «В детстве, когда я рос, всегда смотрел на "Ювентус" и думал, что это, наверное, один из 10 самых больших клубов в мире. Так что для меня сидеть здесь сегодня — большая честь.

    Я люблю забивать, мне нравится быть в игре и комбинировать, вовлекать в игру одноклубников. Моя самая сильная сторона — умение находить пространство и оказываться в нужном месте в нужное время», — сказал Дэвид Football Italia.

  • Рынок «девяток»: лучшие варианты для топ-клубов
  • Выбор не так уж и велик
  • 03/07/2025

    • Напомним, что форвард перешел в «Ювентус» на правах свободного агента, подписав контракт до 2030-го года. В прошедшем сезоне Дэвид провел за «Лилль» 49 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 12 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» пройдет обескровленный «Палмейрас»
  • «Палмейрас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Александрова продолжит борьбу за титул Уимблдона?
  • Сонмез — Александрова. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Андреева обеспечит путевку в четвёртый круг Уимблдона?
  • Андреева — Баптист. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Палмейрас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сонмез — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Филадельфия Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Остин — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Цинциннати — Чикаго Файр
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монреаль — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры