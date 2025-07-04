ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диогу ЖотаДушевный лидер. Почему Диогу Жота был больше, чем просто футболист
    Все новости спорта

    Влахович может расторгнуть контракт с «Ювентусом»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Серия A Футбол Италии Ювентус
    В ближайшее время руководство туринского «Ювентуса» и окружение нападающего Душана Влаховича проведут встречу, сообщает Tuttosport

    Душан Влахович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович

    На ней генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли и агент игрока Дарко Ристич будут рассматривать различные варианты расставания, в том числе и расторжение контракта, который действует до лета 2026 года.

    «Ювентус» планирует продать 25-летнего Влаховича, но сам серб не хочет уходить из клуба.

    Также рассматривается вариант краткосрочного продления на один сезон, что позволило бы «старой синьоре» перераспределить зарплатную нагрузку, а нападающему стабильно получать игровое время, пусть и в аренде.

    В минувшем сезоне Влахович провел в Серии А 29 матчей, забил 10 мячей и сделал 4 ассиста.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бело-голубые» продолжат побеждать?
  • «Динамо» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Аль-Хиляль» взломать оборону «Флуминенсе»?
  • «Флуминенсе» — «Аль-Хиляль». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Челси» пройдет обескровленный «Палмейрас»
  • «Палмейрас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Палмейрас — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сонмез — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Баптист
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ФКСБ — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Уэльс (ж) — Нидерланды (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры