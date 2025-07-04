Влахович может расторгнуть контракт с «Ювентусом»

В ближайшее время руководство туринскогои окружение нападающегопроведут встречу, сообщает Tuttosport

На ней генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли и агент игрока Дарко Ристич будут рассматривать различные варианты расставания, в том числе и расторжение контракта, который действует до лета 2026 года.

«Ювентус» планирует продать 25-летнего Влаховича, но сам серб не хочет уходить из клуба.

Также рассматривается вариант краткосрочного продления на один сезон, что позволило бы «старой синьоре» перераспределить зарплатную нагрузку, а нападающему стабильно получать игровое время, пусть и в аренде.

В минувшем сезоне Влахович провел в Серии А 29 матчей, забил 10 мячей и сделал 4 ассиста.