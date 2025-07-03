Почеттино оценил выход сборной США в финал Кубка КОНКАКАФ

Главный тренер сборной СШАвысказался о победе над Гватемаловй (2:1) в полуфинале Кубка КОНКАКАФ.

«Невероятная энергия, это футбол. Когда мы говорим о связи между болельщиками и командой, именно такую мы хотели бы видеть на чемпионате мира.

Вы играете ради чего-то большего, ради эмоций, вы играете, чтобы быть счастливыми или грустными. Я видел, как игроки сборной Гватемалы плакали. Именно так мы должны чувствовать, и наши болельщики должны чувствовать то же самое.

Это хорошо для наших игроков, потому что, когда мы говорим о культуре — вот она. Это важная вещь, которой мы должны научиться здесь, в этой стране.

Было похоже, будто мы играли в Гватемале. Но это было хорошо для наших футболистов, потому что мы не ожидали такой атмосферы», — цитирует Почеттино ESPN.

В финале сборная США сыграет против национальной команды Мексики.

Встреча пройдет 7 июля в Хьюстоне. Напомним, что Мексика является действующим обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ.