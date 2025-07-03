РФС отстранил Писарского от футбола на четыре года, три из них — условно

Владимир Писарский Фото: globallookpress.com
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спортивного юриста Антона Смирнова, который представляет интересы игрока.
Ранее сообщалось, что по информации, поступившей от букмекерских компаний, РФС получил сигнал о возможной ставке, якобы сделанной Писарским через посредника. КДК планирует рассмотреть дело 3 июля.
Речь идёт о переходном матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля при счёте 1:0.