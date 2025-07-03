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    РФС отстранил Писарского от футбола на четыре года, три из них — условно

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    РФС отстранил нападающего самарских «Крыльев Советов» Владимира Писарского от футбольной деятельности на четыре года, три из которых условно.

    Владимир Писарский
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    Владимир Писарский

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спортивного юриста Антона Смирнова, который представляет интересы игрока.

    Ранее сообщалось, что по информации, поступившей от букмекерских компаний, РФС получил сигнал о возможной ставке, якобы сделанной Писарским через посредника. КДК планирует рассмотреть дело 3 июля.

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    • Речь идёт о переходном матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля при счёте 1:0.

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