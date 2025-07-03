РФС отстранил Писарского от футбола на четыре года, три из них — условно

РФС отстранил нападающего самарскихот футбольной деятельности на четыре года, три из которых условно.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спортивного юриста Антона Смирнова, который представляет интересы игрока.

Ранее сообщалось, что по информации, поступившей от букмекерских компаний, РФС получил сигнал о возможной ставке, якобы сделанной Писарским через посредника. КДК планирует рассмотреть дело 3 июля.

Речь идёт о переходном матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля при счёте 1:0.