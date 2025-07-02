Игнатов ведет переговоры с «Сочи»

Бывший полузащитник московского «Спартака»в настоящее время ведет переговоры со подписании контракта.

«Сочи»? Действительно ведем с ними переговоры«, — сказал отец игрока Александр Игнатов "СЭ", ведущий все дела сына.

Несколько дней назад в СМИ прошла информация о переговорах 25-летнего Игнатова и "Сочи", который предлагает ему соглашение по схеме "2+1".

Полузащитник является воспитанником красно-белых, в июне 2025 года покинул команду в качестве свободного агента. в прошлом сезоне Игнатов сыграл всего 15 игр за "Спартак", не сделав ни одного результативного действия.