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    Агент Гоцука подтвердил переход в турецкий клуб

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    Центральный защитник Кирилл Гоцук в шаге от перехода в турецкий «Серик Беледиеспор».

    Кирилл Гоцук
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    Кирилл Гоцук

    «Действительно, Кирилл близок к переходу в "Серик". Не уверен, что он прилетит завтра в Анталью, но в ближайшее время должен. Главным мотивирующим фактором было то, что Сергей Николаевич в нем заинтересован и приглашал в команду. Были другие варианты, но Кирилл захотел к Юрану. Контракт действительно на два сезона», — сказал агент игрока Андрей Талаев «Чемпионату».

    Этот клуб выступает во втором турецком по силе дивизионе. 1 июля стало официально объявлено о том, что новым главным тренером клуба стал Сергей Юран. 32-летний Гоцук заключит контракт на два года.

    Предыдущим клубом 32-летнего Кирилла Гоцука был «Пари Нижний Новгород».

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