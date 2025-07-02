Агент Гоцука подтвердил переход в турецкий клуб

Центральный защитникв шаге от перехода в турецкий

«Действительно, Кирилл близок к переходу в "Серик". Не уверен, что он прилетит завтра в Анталью, но в ближайшее время должен. Главным мотивирующим фактором было то, что Сергей Николаевич в нем заинтересован и приглашал в команду. Были другие варианты, но Кирилл захотел к Юрану. Контракт действительно на два сезона», — сказал агент игрока Андрей Талаев «Чемпионату».

Этот клуб выступает во втором турецком по силе дивизионе. 1 июля стало официально объявлено о том, что новым главным тренером клуба стал Сергей Юран. 32-летний Гоцук заключит контракт на два года.

Предыдущим клубом 32-летнего Кирилла Гоцука был «Пари Нижний Новгород».