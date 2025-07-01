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    Клопп: Фергюсон — самый лучший тренер в мире

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед
    Экс-наставник «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп назвал имя лучшего тренера в истории футбола.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «У меня было несколько действительно отличных моментов с сэром Алексом Фергюсоном. Это большая честь даже говорить с ним. Для менеджера это самое лучшее, что можно сделать — сидеть и слушать. Мне понадобилось десять минут, чтобы понять, что он говорит.

    Фергюсон — самый большой тренер в мире. Я его очень уважаю. То, что он сделал в своей жизни как тренер, это будет нелегко повторить», — приводит слова Клоппа Give me Sport.

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    Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв 13 титулов в Премьер-лиге, пять Кубков Англии и две Лиги чемпионов УЕФА.

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