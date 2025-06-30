Наумов: «Локомотиву» достались очень непростые соперники в Кубке России

Бывший президентвысказался о перспективах «железнодорожников» в Кубке России.

«Согласен с тем, что это "группа смерти". "Локомотиву" действительно достались очень непростые соперники. Очень ровная группа. "Акрон" — далеко не подарок, "Балтика", уверен, тоже.

Дзюба у тольяттинцев, наверное, против "Локомотива" будет выстреливать. И, само собой, ЦСКА очень сложный соперник. Думаю, что здесь любая из команд может занять лидирующую позицию», — сказал Наумов «Матч ТВ».

В группе D Кубка России «Локомотив» встретится с ЦСКА, «Акроном» и «Балтикой».