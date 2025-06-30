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    Генрих Мхитарян («Интер»)«Интер» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция
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    Наумов: «Локомотиву» достались очень непростые соперники в Кубке России

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах «железнодорожников» в Кубке России.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Согласен с тем, что это "группа смерти". "Локомотиву" действительно достались очень непростые соперники. Очень ровная группа. "Акрон" — далеко не подарок, "Балтика", уверен, тоже.

    Дзюба у тольяттинцев, наверное, против "Локомотива" будет выстреливать. И, само собой, ЦСКА очень сложный соперник. Думаю, что здесь любая из команд может занять лидирующую позицию», — сказал Наумов «Матч ТВ».

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